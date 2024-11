Seis mulheres artistas vencem concurso para integrar Colecção de Arte Contemporânea da Caixa Geral de Depósitos

Escolha da terceira edição do concurso, destinado a artistas com idade entre os 25 e os 32 anos, recaiu sobre obras de seis artistas, cujos trabalhos foram adquiridos por um total de 48 mil euros.

A terceira edição do Concurso Caixa para Jovens Artistas tem como vencedoras Alice dos Reis, Daniela Ângelo, Inês Brites, Maria Paz Aires, Sara Graça e Sofia Mascate, anunciou esta terça-feira a organização. A escolha do júri deste concurso destinado a artistas com idades entre os 25 e os 32 anos, que tem como objectivos abrir portas "às gerações mais novas" e "promover a sua consolidação e qualificação", recaiu assim sobre seis mulheres, cujas obras passam a integrar a Colecção de Arte Contemporânea da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Adquiridas por um valor global de 48 mil euros, as suas obras passam assim a integrar a colecção da fundação ligada à entidade bancária, por decisão da Comissão de Aquisições da Colecção da CGD. Esta é composta pelo gestor cultural Emílio Rui Vilar, pela historiadora de arte Catarina Rosendo, pelo curador e director do Museu da Fundação Arpad Szenes — Vieira da Silva Nuno Faria, pelo coleccionador António Cachola e pelo historiador Santiago Macias. Segundo o regulamento, nas reuniões da comissão está também prevista a presença, sem direito a voto, de Bruno Marchand, programador das Artes Visuais da Culturgest, Lúcia Marques, coordenadora da Colecção da CGD, e Mark Deputter, presidente do Conselho Directivo da Culturgest.

Alice dos Reis e Inês Brites, duas das vencedoras, são também finalistas do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, cujo próximo destinatário será conhecido no início de 2025. Sara Graça está desde 2023 representada na Colecção de Arte Contemporânea do Estado.

A Colecção da Caixa Geral de Depósitos, actualmente composta por 1900 obras de arte, da pintura à escultura, passando pelo desenho, pela fotografia, pelo vídeo, pela instalação e pela gravura, está a cargo da Culturgest — Fundação Caixa Geral de Depósitos, que desde 2006 estuda, gere e conserva a mesma, além de ser responsável pela sua política de aquisições.

No passado, foram adquiridas, e também por um montante total de 48 mil euros, obras de Catarina Lopes Vicente, Fernando Travassos, Isabel Cordovil, Maria Trabulo, Rodrigo Gomes e Tiago Madaleno.