Quarta na TV: Os Nossos Oceanos, Adoração e O Lado Negro do Azeite

CINEMA

Dogman

​TVCine Top, 23h25

Filme de Luc Besson com banda sonora de Éric Serra e com Caleb Landry Jones na pele de um criminoso implacável, que criou uma relação de enorme proximidade com os cães.

Nightcrawler - Repórter na Noite

AMC, 00h07

Ao perceber que existe um filão de jornalismo criminal que filma casos de polícia para depois vender aos canais televisivos, Lou Bloom decide entrar no negócio. Mas o sucesso traz também a desorientação, entre a ambição desmedida e o que é moralmente correcto. Escrito e dirigido por Dan Gilroy, o filme conta no elenco com Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton e Ann Cusack.

SÉRIE

Adoração

Netflix, streaming

A vida de um grupo de adolescentes altera-se quando uma das amigas desaparece e a sua pequena comunidade costeira se mobiliza para a encontrar. À medida que tentam reconstituir os últimos passos dela, segredos vêm à tona. Eis a trama desta produção italiana em estreia.

DOCUMENTÁRIOS

O Lado Negro do Azeite

Odisseia, 22h30

Estreia. Depois de se ter debruçado sobre as dúvidas e os mitos em torno da [R] Reciclagem em Portugal (documentário que vai para o ar logo a seguir), a actriz e activista Sandra Cóias, que também é embaixadora do Pacto Ecológico Europeu, narra e realiza – juntamente com o fotógrafo de natureza e vida selvagem Pedro Rego – mais um trabalho ambiental, desta vez em torno do impacto da explosão olivícola no Alentejo.

“A paisagem alentejana está a mudar, o olival intensivo está a destruir o montado e o cheiro afecta a vida de muitos e até a Lisboa já chegou”, explica Cóias, citada pelo Odisseia. Em terras como Fortes, Alvito e Odivelas, vive-se uma “realidade confusa e fracturante”: “se, por um lado, a produção de azeitona trouxe vivacidade à economia, por outro, trouxe enormes problemas territoriais e ambientais”, adianta a sinopse.

Ali, há quem viva rodeado de “uma pegajosa nuvem de fumo, produzida pela fábrica de bagaço de azeitona, que se transforma em gordura e escorre pelas casas e plantações”, revela. O Lado Negro do Azeite foi duplamente distinguido no 27.º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela: ganhou o Prémio Juventude e uma Menção Honrosa na categoria de televisão.

Sim, Podemos: A Arte Negra Contemporânea

RTP2, 22h53

A realizadora Marion Schmidt vai ao encontro de Jerrell Gibbs, Mariane Ibrahim, Shannon T. Lewis, Michael Armitage e outros membros da comunidade artística que contribuem de alguma forma para potenciar a visibilidade de artistas negros, desmontar preconceitos e fazer entrar a voz africana em galerias e museus um pouco por todo o mundo.

Eunice e Ruy - Viagem ao Princípio

RTP1, 00h19

Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho são simultaneamente os protagonistas e os guias desta viagem a palcos históricos, em que as histórias dos percursos de ambos se entrelaçam com outras sobre as fundações do próprio teatro. Realizado por Ricardo Clara Couto e escrito por Luís Filipe Borges, o documentário propõe-se como “negação do biopic académico, através do cruzamento de histórias dos dois velhos companheiros e amigos numa narrativa final, um último desafio, uma aventura a dois, um retorno ao início de tudo”.

Os Nossos Oceanos

Netflix, streaming

“O mundo nunca mais será o mesmo depois de o ver a partir das profundezas”, desafia o trailer, pela voz de Barack Obama. É ele o narrador desta nova série de cinco episódios que mergulha noutros tantos oceanos para oferecer um olhar diferente sobre as paisagens que os compõem e as criaturas que os habitam. É realizado por James Honeyborne, nomeado para um Emmy e um BAFTA por Planeta Azul II.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Sérgio Sousa Pinto, jurista, discípulo de Mário Soares e deputado pelo socialista na Assembleia da República, onde também preside à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, é a figura a descobrir nesta conversa informal com Fátima Campos Ferreira.