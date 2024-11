Petição para criminalizar o stealthing já atingiu as 7500 assinaturas necessárias

A petição pública que pede que a lei mude para considerar crime o "stealthing", ou seja a remoção do preservativo numa relação sexual sem consentimento do/a parceiro/a, atingiu esta terça-feira as 7500 assinaturas, tendo assim, desde que validadas as mesmas, condições para ser apreciada em plenário na Assembleia da República. A petição pública lançada na sequência da queixa da DJ Liliana Cunha de violação com "stealthing" alegadamente cometida pelo pianista João Pedro Coelho continuará aberta para que receba o maior número de subscrições possível.

O abaixo-assinado pede à Assembleia da República e ao Ministério da Justiça que o "stealthing" seja “tipificado como crime” no Código Penal português, dando um passo na protecção do “direito ao consentimento sexual”. Além disso, pede-se à Assembleia da República e ao Ministério da Justiça que considerem o “estabelecimento de protocolos de recolha de provas que respeitem as boas práticas internacionais” e “campanhas educativas para informar sobre o consentimento e as consequências do ‘stealthing’”.

Online desde sábado à tarde, a petição conseguiu angariar o número necessário para que seja apreciada em plenário pela Assembleia da República em apenas quatro dias. “O objectivo maior é conseguir o maior número de assinaturas possível, devidamente validadas”, frisa Liliana Cunha ao PÚBLICO esta terça-feira. A validade das assinaturas depende da correcta identificação dos signatários. “A petição continuará aberta e quando formos à Assembleia da República para a validar aí perceberemos [quantas assinaturas podem ser contabilizadas]”.

Para a DJ e música, que em duas semanas se tornou a efígie de um movimento de denúncia de assédio e outros crimes sexuais no seu sector (e não só), esta rápida adesão ao abaixo-assinado sobre uma forma de crime sexual tão específica “representa que abrimos uma caixa de Pandora que estava à espera de um rosto e de uma mão para ser aberta. Sinto que existe apoio não só da parte de mulheres, mas também de muitos homens, porque o 'stealthing' não se prende com o género — porque existem muitos homens que estavam com parceiras que rompem o preservativo para tentar uma gravidez”, exemplifica sobre os testemunhos e manifestações de apoio que tem recebido.

O acto de retirar protecção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas sem o consentimento do parceiro é chamado de “stealthing” e desde 2020 é punível, como forma de agressão sexual ou coacção reprodutiva, em países como a Suíça, Países Baixos, Reino Unido ou Alemanha ou estados norte-americanos como a Califórnia.

O objectivo do grupo informal que se reuniu em torno do seu caso e que levou a dezenas de denúncias é “mudar o Código Penal para incluir nem que seja uma linha dedicada ao 'stealthing'”, explica Liliana Cunha ao PÚBLICO. “Isso significa que haverá um debate muito divisivo entre juristas porque é um crime muito difícil de provar”, admite, sabendo que esta figura de violência sexual já pode estar a coberto da moldura penal de algumas formas de crime sexual, mas sendo pouco conhecido e por isso com algum nível de discricionariedade no momento de eventuais decisões judiciais. “Vamos rever o texto e falar com todos os representantes de todos os partidos com representação parlamentar para ver se existe escopo para o debate.”

Mas “a campanha pública segue em paralelo”, frisa a DJ. Nunca foi aluna de João Pedro Coelho nem lidou com aquele que acusa de violação — algo que o pianista nega — no meio escolar, mas o seu caso, tornado público nas redes sociais, gerou uma vaga de denúncias que têm revelado alguns casos de má conduta no meio do ensino musical. “Isto está a afectar não só a mim, mas também pessoas que se revêem no meu caso”, relata sobre este vendaval mediático e online gerado em torno da sua denúncia. “O meu papel não é de mediadora e justiceira, é de seguir o meu caso judicial — se pelo caminho conseguir contribuir para o debate público, tanto melhor.”