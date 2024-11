Olá Paris!, eu sou o cinema português: nasceu um festival

Quer se veja o copo meio cheio — a "França é um país que reconhece a importância do cinema e não é mesmo o pior dos casos em termos de conhecimento do cinema português" —, quer se veja o copo meio vazio — "em contrapartida, é um cinema com pouca visibilidade", e as cinco ou seis estreias por ano não dão conta do conjunto da produção portuguesa —, há boas razões, dizem os irmãos Ladeiro, Wilson e Fernando, para avançar com a primeira edição do festival Olá Paris!.

