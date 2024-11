Em Odemira, o Doc’s Kingdom concentra-se no som

A partir desta terça-feira e até sábado, Odemira recebe pela segunda vez consecutiva o Doc’s Kingdom — Seminário Internacional de Cinema Documental, este ano subordinado ao tema Formas de Escutar e centrado no papel e na importância do trabalho de som no cinema.

Mas, em 2024, o seminário organizado pela Apordoc — Associação pelo Documentário abre-se ao grande público, com uma série de eventos de entrada livre em Odemira e com uma extensão a Lisboa a partir de domingo, com a presença da vietnamita Trinh T. Minh-ha, professora de Estudos Femininos e de Género na universidade de Berkeley e cineasta activa na intersecção do cinema com as questões pós-coloniais.

A curadoria desta edição do Doc’s Kingdom está a cargo do programador belga Stoffel Debuysere, que convidou, para além de Trinh T. Minh-ha, os artistas multidisciplinares britânicos Trevor Mathison (fundador do Black Audio Film Collective ao lado de John Akomfrah) e Gary Stewart (seu parceiro no projecto Dubmorphology), e o designer de som americano Ernst Karel, colaborador regular de Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor e ex-professor no Laboratório de Etnografia Sensorial da universidade de Harvard.

Se o seminário em si continua a ser de acesso por inscrição e o programa se mantém no "segredo dos deuses" até ao início de cada sessão, várias sessões especiais no Cineteatro Camacho Costa em Odemira terão entrada gratuita para o grande público. Serão elas a abertura (esta terça-feira, 18h), com What About China?, de Trinh T. Minh-ha; Meezan (Scale), do iraniano radicado no Canadá Shahab Mihandoust, e trabalho de som de Ernst Karel (dia 23, 14h30); e duas sessões na quinta-feira, 21, com 48’, de Susana de Sousa Dias, marcando os 50 anos do 25 de Abril (14h30), e Handsworth Songs do Black Audio Film Collective (21h45).

O encerramento, a decorrer com uma performance dos Dubmorphology no Mercado Municipal, dia 23 às 21h30, será também aberto ao público. Em paralelo, estará patente na Igreja da Misericórdia a exposição do Black Audio Film Collective Expeditions.

Trinh T. Minh-ha subirá em seguida a Lisboa, onde apresentará na Fundação Oriente o seu filme-ensaio de 2022 What About China? (dia 24 às 18h, com entrada gratuita). Dará também uma conferência na Faculdade de Belas Artes em diálogo com Catarina Alves Costa (dia 25 às 17h), antes de exibir na Cinemateca Portuguesa a cópia restaurada do seu filme de 1985 rodado na África Ocidental Naked Spaces: Living is Round (dia 25 às 21h30).