Francisco Mota Saraiva vence Prémio José Saramago com Morramos ao menos no porto

O escritor e jurista nasceu em Coimbra em 1998 e é também autor do romance Aqui onde canto e ardo, vencedor do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís no ano passado.

Com o romance inédito Morramos ao menos no porto, o escritor português Francisco Mota Saraiva é o vencedor do Prémio Literário José Saramago 2024. O anúncio foi feito esta tarde numa cerimónia aberta ao público no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, sala onde o Estado Português recebeu e homenageou José Saramago, em 1998, ano em que foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatura.