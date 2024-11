Associação José Afonso num concerto de olhos postos na Palestina e no Mediterrâneo

O concerto do 37.º aniversário da Associação José Afonso conta com Selma Umausse, Couple Coffee, Trio da Orquestra Todos e os palestinianos Ala Azzam e Yazan Ibraim.

Intitulado “Sem Muros Nem Ameias”, frase vinda da Utopia de José Afonso, o concerto anual destinado a celebrar mais um aniversário da Associação José Afonso (desta vez o 37.º) conta desta vez com a cantora e compositora moçambicana Selma Uamusse, o duo Couple Coffee (composto pela cantora Luanda Cozetti e pelo baixista Norton Daiello, brasileiros radicados em Portugal), os músicos palestinianos Ala Azzam (alaúde) e Yazam Ibrahim (guitarra) e um trio da Orquestra Todos, com músicos da Turquia, Portugal e Argentina: Gulami Yesildal (voz, saror e alaúde), Rubi Machado (voz) e Sebastian Scheriff (percussão).

O concerto vai realizar-se, como tem sido hábito, no Fórum Lisboa, na tarde de sábado dia 23 de Novembro, a partir das 17h. No comunicado que o anuncia, sublinha-se que tem como mote “reflectir o presente, tão carregado de actos vis e desumanos, a partir da inspiração de José Afonso”. Daí o título, replicando um verso da canção Utopia, do álbum Como Se Fora Seu Filho (1983): “Cidade/ Sem muros nem ameias/ Gente igual por dentro/ Gente igual por fora/ Onde a folha da palma/ afaga a cantaria/ Cidade do homem/ Não do lobo, mas irmão.”

“Ao longo de quase toda a sua vida”, referem ainda os promotores do concerto, “José Afonso demonstrou uma constante postura de intervenção cultural, cívica e política em defesa de valores básicos de liberdade e igualdade. Às inúmeras canções que expressaram o apoio e solidariedade a causas concretas, José Afonso aliou o seu comprometimento no combate contra a opressão, a injustiça e as formas de poder desmedido.” O comunicado termina com dois desejos, ou exigências, que assumem a forma de palavras de ordem: “Fim ao genocídio na Palestina. Fim ao cemitério de migrantes no Mediterrâneo”.