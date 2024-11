Famílias suportam 30% da despesa. Portugal gastou em saúde 2814 euros por pessoa em 2022

Nos países da UE, os pagamentos directos por parte das famílias representaram em média 15% de todas as despesas com saúde em 2022, mas em Portugal tiveram um peso de 30%, um dos valores mais elevados.

Nos países da União Europeia (UE), os pagamentos directos por parte das famílias representaram, em média, 15% de todas as despesas com cuidados de saúde em 2022, mas em Portugal tiveram um peso de 30%, um dos valores mais elevados, em conjunto com a Lituânia, Letónia, Bulgária e Grécia, aponta o relatório Health at a Glance 2024, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Segundo o documento, Portugal gastou em saúde 2814 euros por pessoa em 2022, abaixo da média de 3533 euros da UE.