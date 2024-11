Acesso a transportes domina queixas de discriminação por razões de saúde

Das queixas apresentadas directamente ao Instituto Nacional para a Reabilitação, foram as relacionadas com o ensino que se destacaram.

Das 203 queixas alusivas a actos de discriminação relacionados com a deficiência ou risco agravado de saúde, apresentadas no ano passado, 65 diziam respeito à “recusa ou limitação de acesso aos transportes públicos, quer sejam aéreos, terrestres ou marítimos”. O dado consta do mais recente relatório do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) sobre o tema e mantém a tendência do ano anterior, quando, apesar de haver menos queixas, o motivo com maior impacto também foi o mesmo.