PIX ganha novos adeptos em Portugal e leva KuantoKusta a aderir ao meio de pagamento

A internacionalização do PIX, o sistema eletrônico de transferências de recursos e de pagamentos que se tornou febre no Brasil, é uma realidade. Depois do acordo firmado entre a rede de eletroeletrônicos Worten com a Primefy, para que os brasileiros possam usar a ferramenta em algumas das lojas em Portugal, agora, é o KuantoKusta, plataforma de comparação de preços, que recorre ao PIX para atrair a maior comunidade de imigrantes em território luso.

Diretor Comercial do KuantoKusta, André Duarte diz que o principal objetivo de adicionar o PIX como meio de pagamento no markeplace da empresa “é facilitar a experiência de compra do crescente número de consumidores brasileiros” que recorrem à plataforma “e que estão habituados a este método e já reconhecem as suas vantagens". Ele acrescenta que esse público tem ganhado cada vez mais relevância no e-commerce português.

Dados mais recentes do Ministério de Relações Exteriores (MRE) do Brasil apontam que 513 mil brasileiros estão vivendo legalmente em Portugal. Especialistas na área de imigração, como o advogado Fábio Pimentel, estimam que cerca de 200 mil cidadãos oriundos do Brasil estão à espera de autorização de residência por parte da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). E outros 200 mil são luso-brasileiros ou brasileiros com outra nacionalidade europeia.

O KuantoKusta assinala que o PIX é semelhante ao MB WAY, muito utilizado em Portugal. A empresa assegura que, com o mecanismo popularizado no Brasil, quer reduzir barreiras de pagamento por parte de consumidores que estavam mais limitados no uso da plataforma. Os brasileiros, sobretudo os mais novos, estão priorizando a tecnologia na relação com o sistema financeiro. O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, calcula que, no Brasil, já são mais de 5 bilhões de transações com o PIX por mês.

Exigências

Mas é preciso ficar atento: para utilizar o PIX em Portugal, a pessoa deve ter uma conta bancária aberta no Brasil. Contudo, isso não reduz o ânimo de André Duarte. Embora o sistema eletrônico brasileiro de transferências e pagamentos tenha restrições, o KuantoKusta prevê que o PIX tem grande potencial para uso internacional. Diz o executivo: "Com o aumento da procura e o interesse de consumidores internacionais, não descartamos que instituições financeiras em outros países possam vir a considerar soluções semelhantes ou parcerias para facilitar o uso do PIX em operações transnacionais", sublinha.

Essa perspectiva, por sinal, foi ressaltada pelo economista Sandra Utsumi, diretora executiva do Haitong Bank em Portugal, em evento promovido pelo grupo Lide. Para ela, a integração entre Brasil e Portugal pode contribuir para a inclusão financeira. Pelos cálculos de Sandra, no Brasil, 86% dos consumidores estão inseridos no sistema financeiro. Em Portugal, esse índice chega a 95%. A falta de acesso bancário em território luso é visível, principalmente, entre os imigrantes.

Segundo o diretor do KuantoKusta, a empresa tem notado aumento no número de registos feitos com números de telefone brasileiros, “o que comprova que a audiência brasileira é cada vez mais relevante para o e-commerce português”. Para a plataforma, com a adoção do PIX como meio de pagamento, a previsão é de aumento no número de operações e de atração de novos utilizadores que já estão familiarizados com a ferramenta brasileira.

“Já existem dados e relatórios sobre o setor digital em Portugal que confirmam o aumento de consumidores brasileiros no tráfego e no volume de compras online, uma tendência que reforça a importância de adaptar a oferta de meios de pagamento para este público”, diz Duarte.