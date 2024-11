Ministra a “prazo”? Duas semanas depois, mantém-se o “cerco” à equipa da saúde

Da esquerda à direita, os líderes partidários recusam desviar o olhar da ministra da Saúde e a pressão sobre Ana Paula Martins continua a subir. Com o passar dos dias, a polémica em torno da actuação do ministério na greve no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) não esmorece e as atenções estão cada vez mais focadas na governante, com os pedidos de demissão a estenderem-se à secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e ao presidente do INEM, Sérgio Janeiro. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, é responsabilizado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt