O aumento das pensões e o dramalhão do IRC

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou neste sábado o Governo e o PSD a dizer se vão aprovar a proposta socialista para aumentar as pensões dos reformados, reafirmando, contudo, que a aprovação do Orçamento não está em risco. Já a líder parlamentar dos socialistas, Alexandra Leitão, acusou, na Rádio Observador, o Governo de estar a ser "eleitoralist"a por não querer um aumento permanente nas pensões. Onde caminha este Orçamento do Estado?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.