Cerca de 3500 coelhos morrem num incêndio em Leiria

Um incêndio num pavilhão de engorda de coelhos no concelho de Leiria provocou nesta segunda-feira de manhã a morte de cerca de 3500 animais, disseram à agência Lusa fontes da Protecção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Região de Leiria, o alerta para o incêndio chegou às autoridades às 7h54, tendo acorrido ao local, na freguesia de Amor, 17 operacionais apoiados por quatro veículos, dos Bombeiros Sapadores de Leiria e dos Voluntários de Leiria e Ortigosa.

Fonte dos Sapadores de Leiria referiu que o incêndio no pavilhão, localizado em Barreiros, no limite com a União das Freguesias de Marrazes e Barosa, matou cerca de 3.500 coelhos, número igualmente avançado pela Polícia de Segurança Pública.