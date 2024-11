Os cães salsicha juntaram-se num passeio por Paris (vestidos de cachorros-quentes)

Chamam-se teckels ou daschund mas são mais conhecidos por cães salsicha. Voltaram a passear por Paris ao lado dos tutores para o Paris Sausage Walk 2024, um desfile de angariação de fundos para a associação Teckels Sans Doux Foye (Teckels Sem Casa, em tradução livre).

O abrigo, lê-se no site, é gerido por voluntários e dedica-se desde 2007 ao resgate e adopção de cães salsicha de todas as idades, com especial destaque para os séniores.

As fotografias desta 5.ª edição mostram os cães vestidos a preceito: não faltaram os fatos de cachorro-quente nem as trelas feitas de salsichas. Outros optaram pelo cliché parisiense e passearam de boina junto ao rio Sena a pé ou ao colo dos donos. Houve também quem fizesse o percurso de carrinho, com um casaco no dorso ou de laço na coleira.

Segundo o site de notícias da cidade Sortir à Paris, no ano passado participaram na Paris Sausage Walk mais de 500 cães salsicha com a finalidade de ajudar a mesma associação, escreveram no Instagram. Este ano, o percurso começou no Museu Quai Branly e terminou junto ao Museu D'Orsay. No total, os animais caminharam cerca de 30 minutos.

