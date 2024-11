A Ucrânia que se cuide

A Ucrânia não estará em boas condições para negociar num cenário pós-Biden, no qual a ajuda militar cessará parcialmente, ou de todo, e pouca esperança terá de recuperar os 20% do território ocupado.

Donald Trump e a sua testosterona fazem crer os néscios de que o homem tem o poder suficiente para acabar com as guerras. No caso ucraniano, acabar com o conflito é um eufemismo de capitulação. O futuro Presidente dos EUA e o perigoso Elon Musk — que tem o poder de desligar os satélites Starlink, dos quais é o dono — já o terão explicado, por telefone, a Vlodymir Zelensky.