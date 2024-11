Revisão do RJIES: um passo essencial para modernizar o ensino superior

A revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), atualmente em debate na Assembleia da República, representa uma excelente oportunidade para modernizar o ensino superior em Portugal.

Desde logo pela necessidade de romper com a matriz estatista que caracteriza o regime atual, limitando as instituições não estatais na sua autonomia, organização e flexibilidade, comprometendo a capacidade de adaptação a um mundo em constante evolução.

A reformulação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) é igualmente crucial, a começar na sua estrutura, onde a criação de um órgão de recurso independente é fundamental para garantir imparcialidade e o direito ao contraditório nos processos de avaliação. Atuação objetiva, fundamentada, transparente e focada na melhoria contínua das IES, deverá ser o modelo a seguir, promovendo um diálogo construtivo, em vez de uma abordagem inquisitória. A revisão da atuação das Comissões de Avaliação Externa ajudará a reforçar a confiança das IES e consolidará o papel pedagógico da A3ES.

Outro ponto essencial é a falta de um diploma específico para regular a carreira docente no ensino superior particular e cooperativo. Esta lacuna perpetua desigualdades e limita o desenvolvimento académico. É fundamental a criação de um regime claro que estabeleça critérios justos para contratação, avaliação e progressão, garantindo condições competitivas que valorizem os docentes e investigadores, permitindo que o ensino superior não estatal possa continuar a crescer e a ganhar relevância no cenário internacional.

A distinção clara entre o que é uma universidade e um politécnico merece especial atenção. Esta diferenciação, essencial para o modelo binário do ensino superior, deve ser mais explícita e alvo de um debate aprofundado.

No âmbito da internacionalização, é imperativo rever a política de vistos e eliminar entraves à entrada de estudantes estrangeiros, especialmente nas IES não estatais, que desempenham um papel fundamental na atração de talento internacional e representam uma fonte significativa de receitas para o país, tal como acontece noutros países.

O novo RJIES deve incentivar o ensino à distância e os modelos híbridos, diversificando o acesso e adaptando as IES às exigências do mundo digital. Essas mudanças são essenciais para manter as instituições como referências em inovação e para que respondam às necessidades de um mercado de trabalho em transformação.

O novo RJIES deve incentivar o ensino à distância e os modelos híbridos, diversificando o acesso e adaptando as IES às exigências do mundo digital

A sustentabilidade financeira, ambiental e tecnológica deve ser um dos pilares da reforma, preparando os estudantes para os desafios globais.

Em suma, a revisão do RJIES não é apenas uma oportunidade de modernização, mas um compromisso com o futuro do ensino superior em Portugal. Este processo deve fortalecer a autonomia das IES, melhorar os mecanismos de avaliação e garantir que o sistema esteja preparado para enfrentar o contexto internacional em constante mudança. A sua implementação é essencial para assegurar que o ensino superior continue a ser um motor de inovação e progresso, capaz de formar as próximas gerações com a qualidade e a visão que o país exige.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico