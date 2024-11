Homens e mulheres devem ganhar o mesmo no futebol? Não

Uma mulher deve ganhar o mesmo do que um homem numa empresa porque o seu trabalho tem qualidade equivalente. No futebol não tem.

O Bloco de Esquerda trouxe para a mesa do Orçamento um tema fascinante: devem as mulheres ganhar o mesmo do que os homens no desporto? Ao nível das selecções, o Bloco acha definitivamente que sim. Joana Mortágua afirmou ao Expresso ser “intolerável que para fazer exactamente o mesmo, para representar o mesmo país, no mesmo desporto, na mesma competição”, os homens sejam muito mais bem remunerados do que as mulheres. Nesse sentido, o Bloco apresentou uma proposta para o OE2025 que pretende estabelecer a igualdade de pagamento nas selecções nacionais.