O grau zero da governação

A confusão instalada à volta do INEM tem uma marca e essa marca é, antes de mais, deste Governo e deste Ministério da Saúde em particular.

Em bom rigor não sabemos ainda, é certo, se há um nexo de causalidade entre as falhas do INEM e as 11 mortes até agora noticiadas. Mas convenhamos que parece muito difícil sustentar que se trata só de coincidências. Seja como for, há, seguramente, uma coisa que todos sabemos ou temos obrigação de saber: a confusão instalada tem uma marca e essa marca é, antes de mais, deste Governo e deste Ministério da Saúde em particular.