Ensino Particular e Cooperativo: horizontes de inovação e desenvolvimento

O Ensino Particular e Cooperativo (EPC), regulado pelo Decreto-Lei (DL) nº 152/2013 de 4 de novembro, baseia-se num princípio basilar do reconhecimento de entidades de utilidade pública, que a lei reconhece: “as escolas particulares e cooperativas que se enquadrem nos objetivos do sistema educativo e formativo (…) podem gozar, nos termos da legislação aplicável, das prerrogativas das pessoas coletivas de utilidade pública, beneficiando dos direitos e deveres inerentes àquele reconhecimento, previstos na lei.”

E tendo em conta este reconhecimento e esta relevância, pode constituir-se como alavanca poderosa para criar oportunidades de aprendizagem muito mais expressivas e inovadoras do que as que são possíveis nas escolas do Estado, mesmo as abrangidas pelos Planos de Inovação. Como o próprio DL reconhece, “o ensino particular e cooperativo é uma componente essencial do sistema educativo português, constituindo um instrumento para a dinamização da inovação em educação.”

E isto é possível pelas seguintes razões:

i) porque dispõe da possibilidade legal de criar planos de estudos próprios muito mais adequados aos contextos, às exigências e expetativas da sociedade, das famílias e dos empregadores, instituindo, deste modo a diversidade e tornando real a liberdade de ensinar e de aprender;

ii) porque pode criar e aplicar planos curriculares próprios ou de oferecer disciplinas de enriquecimento ou complemento do currículo.

iii) porque pode criar e desenvolver experiências pedagógicas inovadoras, conforme prevê o respetivo estatuto.

iv) porque “no âmbito do seu projeto educativo, as escolas do ensino particular e cooperativo gozam de autonomia pedagógica, administrativa e financeira” (artigo 36.º);

v) porque esta autonomia pedagógica “consiste no direito reconhecido às escolas de tomar decisões próprias nos domínios da organização e funcionamento pedagógicos, designadamente da oferta formativa, da gestão de currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, orientação e acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e tempos escolares e da gestão do pessoal docente”, estando este direito ainda largamente por cumprir, mas que pode ser incentivado e ativado;

vi) porque esta autonomia pedagógica pode ainda desenvolver-se no âmbito da “organização e funcionamento do projeto curricular, planos de estudo e conteúdos programáticos”;

vii) porque esta possibilidade de se dotar de normas próprias existe mesmo no campo da “Avaliação de conhecimentos, [respeitando apenas as] regras definidas a nível nacional quanto à avaliação externa e avaliação final de cursos, graus, níveis e modalidades de educação, ensino e formação”;

viii) porque estas escolas “podem adotar critérios e processos de avaliação próprios, designadamente, os relativos aos cursos com planos próprios,[que] constam do respetivo regulamento interno” apenas devendo ser comunicados ao Ministério da Educação;

ix) porque podem dispor de um modelo de governação próprio e autónomo, e uma estrutura orgânica adequada aos seus fins, apenas sendo exigida uma direção pedagógica que cumpra os requisitos legais.

Aqui chegados, impõe-se a questão: sendo tantas as possibilidades de inovação e mudança, sendo tantas as variáveis que são reconhecidamente fatores de promoção do sucesso educativo [designadamente professores, relação pedagógica, lideranças e clima de escola], por que motivos o EPC não é genericamente reconhecido como uma poderosa agência de inovação e de desenvolvimento?

Enuncio quatro possibilidades:

Porque há uma ideologia (dominante) de que o ensino do Estado – normalmente designado de ensino público, esquecendo a demonstração antiga de Mariano Enguita de que há um número de escolas ditas públicas que o não são) – é o melhor que existe; Porque o EPC (mais rigorosamente um número indeterminado, mas provavelmente expressivo de escolas) segue ainda o antigo padrão do “paralelismo pedagógico” elegendo o ensino estatal como o “único melhor sistema”; Porque o EPC, em termos gerais, não viu ainda a possibilidade de metamorfose e renovação pedagógica que a legislação entreabre [devendo reconhecer-se exceções notáveis]; Porque o sistema social e mediático perpetua o modelo escolar de referência celular, massificante, uniforme, labiríntico, tendencialmente segregador e excludente.

Precisamos, como sustentava Philippe Bourdieu, de um sistema escolar que se organize mais na lógica de um serviço de qualidade para todos os públicos e que induza a uma elevação das oportunidades de sucesso. E o EPC tem aqui um papel relevante a desempenhar, desafiando também as escolas do Estado a quererem e a trabalharem na demonstração de que outra escola é possível.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico