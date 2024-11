Suécia envia panfletos de preparação para “guerra ou outras crises inesperadas” para todas as famílias

Guia que já existia, foi actualizado pela primeira vez em seis anos por causa do declínio da segurança relacionado com a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Tem agora cerca de 40 páginas.

A partir desta segunda-feira, 18 de Novembro, milhões de suecos vão começar a receber nas suas caixas de correio cópias de um panfleto com informações sobre como a população se deve preparar e agir em caso de guerra ou outras crises inesperadas, como uma emergência nacional.

Segundo avança a BBC, o panfleto “If Crisis or War Comes”, que já existia, foi actualizado pela primeira vez em seis anos por causa do declínio da segurança relacionado com a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. O panfleto, ou antes, o pequeno livro, é agora duas vezes maior e terá mais de 40 páginas.

Entre outras informações, há listas de alimentos e objectos essenciais a ter sempre em casa, como medicação, e instruções sobre o que fazer em caso de vários cenários. Também é pedido aos cidadãos que se certifiquem de que se podem defender sozinhos, pelo menos inicialmente, em caso circunstâncias de crise. Há, por exemplo, recomendações sobre como agir numa situação em que as habitações fiquem sem energia no pico do Inverno, em que as temperaturas podem chegar aos 20ºC negativos.

Medidas semelhantes já tinham sido tomadas pela Noruega, que também enviou um caderno semelhante para as caixas de correio dos noruegueses este ano, pedindo aos cidadãos que estejam preparados para sobreviverem durante uma semana em caso de condições climáticas extremas, guerras e outras ameaças.

E a vizinha Finlândia também publicou online, nas últimas semanas, um pequeno livro que reúne conselhos deste tipo, argumentando que imprimir uma cópia física para cada habitação “custaria milhões” e que uma versão digital poderia ser actualizada mais facilmente. Na secção sobre conflitos militares, o folheto finlandês explica como o governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado, sublinhando que as autoridades finlandesas estão “bem preparadas para autodefesa”.

A ideia de um livro de emergência civil não é novidade novidade para os suecos, já que a primeira edição do panfleto foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial e actualizada durante a Guerra Fria. Mas segundo a BBC, uma mensagem que estava no meio do folheto está agora no início: “Se a Suécia for atacada por outro país, nunca desistiremos. Todas as informações no sentido de que a resistência deve cessar são falsas.”

O Ministro da Defesa Civil da Suécia, Carl-Oskar Bohlin, disse em Outubro que as mudanças globais obrigaram a que as informações para as famílias suecas também tivessem de ser actualizadas pelo Governo. A Suécia tornou-se, em Março deste ano, oficialmente o 32.º membro da NATO, depois de cumpridas todas as formalidades para a sua integração na organização militar.