Starmer diz a Xi que quer relações “coerentes” e sem “surpresas” entre o Reino Unido e a China

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, reuniram-se esta segunda-feira no Rio de Janeiro, no Brasil, à margem da cimeira do G20, e comprometeram-se a encetar esforços para reforçar as relações bilaterais. O primeiro encontro entre os principais líderes políticos dos dois países em quase seis anos realizou-se após um dos momentos mais baixos do convívio diplomático sino-britânico, particularmente durante os governos conservadores de Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak.

