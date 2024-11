Próximo chefe do Pentágono defende cruzada por um mundo branco, cristão e patriarcal

Poucos dias depois da invasão do Capitólio, um major da Guarda Nacional do Minnesota que se tinha voluntariado para participar na segurança da tomada de posse de Joe Biden, a 20 de Janeiro de 2021, foi informado de que a sua ajuda, afinal, não seria necessária. O principal motivo dessa decisão, que afectou outros 11 soldados entre os milhares que acabaram por ser destacados para Washington D.C., veio a público nos últimos dias: o major em causa, Pete Hegseth, um militar com experiência de combate no Iraque, tinha tatuado no braço direito a frase "Deus vult", um grito de guerra das Cruzadas contra os muçulmanos, entre os séculos XI e XIII, que foi recuperado pelo moderno movimento nacionalista cristão — nos Estados Unidos, mas também no Brasil e na Europa.

