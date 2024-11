No Liberdade visitamos os vizinhos mais livres de Lisboa: as aves do estuário do Tejo

De águias a garças e alfaiates, quase metade das espécies de aves que escolhem Portugal passa pelo estuário do Tejo. No barco varino, é possível vê-las no seu habitat natural.

No cais da marina de Vila Franca de Xira, antes do embarque no varino Liberdade para passear pelo Tejo, duas aves acolhem as visitas. São patos-reais e quem está familiarizado com a espécie percebe logo que é um casal: a fêmea é parda, enquanto o macho tem o corpo claro e a cabeça verde. É uma das 400 espécies de aves existentes em Portugal e uma das 200 aqui presentes, mas o símbolo da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) é outro. Chama-se alfaiate e ainda está a chegar.