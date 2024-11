Incêndio provocou quatro desalojados em Viseu

No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores de Viseu e da GNR.

Quatro pessoas ficaram nesta segunda-feira de manhã desalojadas na sequência de um incêndio numa casa em São João de Lourosa, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa fonte do comando sub-regional de Viseu Dão Lafões. O alerta para o incêndio foi dado perto das 08h30 e a casa "foi toda tomada pelas chamas", que, no entanto, não se alastraram a outras próximas, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, os desalojados - dois adultos e duas crianças - não sofreram ferimentos.

