Incêndio em camião leva ao corte da A4 em Mirandela

A Auto-estrada número 4 (A4) está cortada junto ao nó de Franco, sentido Vila Real-Mirandela, por causa de um incêndio num camião, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Mirandela. O alerta foi dado nesta segunda-feira às 10h58. A mesma fonte adiantou à Lusa que não há feridos a registar no incidente no concelho de Mirandela, distrito de Bragança.

Trata-se de um camião de transporte de cereais, no caso rações e farinhas Pelas 13h10, os operacionais estavam a retirar a carga do interior do veículo para proceder à extinção das chamas, numa operação que foi descrita como complexa, dado o material em questão. A previsão dos bombeiros é que a via possa permanecer encerrada pelo menos mais cerca de duas horas.

Contactada, a Guarda Nacional Republicana disse que o corte é entre o nó do Franco e Lamas de Orelhão, entre os quilómetros 134 e 136. O desvio do trânsito está a ser feito pelo nó do Franco.