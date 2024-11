Queda do cabelo no Outono: o truque é equilibrar os nutrientes

O corpo todo sente o impacto das mudanças de estação e o cabelo não é excepção, dizem os especialistas. Cerca de 70% das pessoas sofre de queda do cabelo nesta altura do ano, contabiliza a dermatologista Helena Toda Brito. A alteração do ciclo capilar acontece por influência da mudança de luminosidade e da temperatura, refere Fábia Bessa, hairstylist, do Grupo L'Oréal. Além dos cuidados óbvios com o cabelo, a alimentação também é importante, destaca o tricologista Ricardo Vila Nova. Bem-vindo ao Outono.

Há tratamentos específicos que actuam directamente na raiz, começa por dizer a hairstylist e pro influencer Kérastase. Efectivamente, com a chegada do Outono, o cabelo é afectado por mudanças bruscas de temperatura, além do vento e do aumento da humidade, o que pode resultar num "cabelo mais seco, sem brilho e com frizz, e até na sua queda", explica ao PÚBLICO.

Adicionalmente, as mudanças climáticas, bem como comportamentos associados, como duches mais longos e com água mais quente, podem tornar o cabelo mais seco e quebradiço, acrescenta a dermatologista Helena Toda Brito. No couro cabeludo, verifica-se um "aumento da frequência e intensidade das crises de dermatite seborreica", mais conhecida por caspa, exemplifica.

Mas há forma de minimizar todos estes problemas. A especialista indica alguns cuidados específicos para manter a saúde capilar no Outono. Por exemplo, na lavagem do cabelo deve optar-se por um champô suave, adaptado ao tipo de cabelo, e água morna em vez de quente, que "remove excessivamente os óleos naturais" dos fios. No caso da caspa, pode ser necessário usar champôs próprios, uma a duas vezes por semana.

Com a descida das temperaturas e menor transpiração, as lavagens podem ser mais espaçadas, concordam os especialistas. O tricologista Ricardo Vila Nova destaca, contudo, que "a rotina de lavagem não tem de obedecer a uma sazonalidade, mas sim à condição original do cabelo". Por exemplo, um cabelo "mais seco" não exige lavagens tão frequentes quanto um "couro cabeludo mais oleoso ou que transpira". Portanto, não há propriamente uma regra, diz.

Reforçar hidratação

No entanto, nesta estação, é importante "reforçar a hidratação com amaciador e máscaras capilares hidratantes", com destaque para ingredientes como o óleo de abacate, de jojoba e manteiga de carité, indica Helena Toda Brito. Produtos como óleo de argão, camélia e coco, ricos em ácidos gordos e antioxidantes também são essenciais para proteger o cabelo, segundo Fábia Bessa.

Em cabelos pintados, "os cuidados devem ser redobrados", continua a hairstylist, uma vez que a humidade e o tempo seco "podem fazer a cor desbotar". Desta forma, deve ser aplicado um produto que sele a cor sem pesar e combinar com uma máscara, uma vez por semana, para preservar o brilho do cabelo.

Para os dias de chuva ou vento, penteados apanhados como coques e tranças são opções práticas, sugere Fábia Bessa. Para além de manterem o cabelo fixo, protegem os fios de cabelo de se embaraçarem, explica.

Acessórios como chapéus e cachecóis são difíceis de resistir no tempo frio. Mas há um pequeno problema: vão provocar atrito nos fios de cabelo e podem até quebrá-los, principalmente se este for fino, acrescenta. Um óleo leve vai criar uma camada protectora e de forma moderada, sem deixar o cabelo oleoso, sugere.

Alimentação pode fazer a diferença

O Outono exige alguns ajustes, não só a nível do cabelo, mas "também a pele e a nossa própria necessidade em termos de reposição alimentar varia muito", refere o tricologista. O nosso organismo tem de se reajustar às alterações "em todo o nosso interior, em termos hormonais e de consumo energético de proteína", afirma. Nas estações mais frias, a pele "tende a ficar mais seca", uma vez reduzida a produção glandular.

"Para além de qualquer conselho de produtos ou tratamento, o mais importante é mesmo manter uma alimentação saudável e equilibrada. Vitaminas, proteínas, e hidratação são sem dúvida os melhores amigos da nossa saúde por inteiro", garante Fábia Bessa.

"É impossível irmos contra os factores naturais", refere Ricardo Vila Nova, pelo que "melhorar o sistema imunitário e os níveis proteicos no sangue" torna-se relevante. Um exemplo é a suplementação mais rica na vitamina B12 e em ácido fólico, que também beneficia a saúde do cabelo.

Em muitos casos, a alimentação pode fazer a diferença, com o reforço de alimentos ricos em zinco e ferro que podem ajudar a minimizar a queda de cabelo, junta Fábia Bessa.

Queda sazonal chega a 70%

Durante o Outono ocorre um aumento da queda de cabelo — chamado deflúvio telogénico sazonal —, explica Helena Toda Brito. É fisiológico, "ocorrendo em cerca de 70% das pessoas", segundo a médica, como resposta do ciclo de vida do cabelo às mudanças ambientais. Esta queda é maior no Outono e menor na Primavera.

Por sua vez, Ricardo Vila Nova compreende a "sensação de angústia, quando nos apercebemos que cai mais cabelo na escova". Contudo, o primeiro passo é perceber "se este é um problema temporário ou se é algo que se estende a longo prazo", sublinha.

"Não existe nada que possa ser feito para evitar ou travar esta queda", diz a especialista em dermatologia, mas trata-se de uma situação temporária, que "tende a normalizar em dois a três meses, habitualmente sem necessidade de tratamento". Porém, se a queda de cabelo for muito acentuada ou não se resolver dentro desse tempo, deve ser avaliado em consulta médica.

Diagnóstico com o cabeleireiro Aliado a todos os aspectos mencionados, é fundamental para o cabelo "juntar os produtos adequados a cada necessidade" e "criar rotinas práticas de cuidado", partilha Fábia Bessa. Por isso, recomenda um diagnóstico profissional com o cabeleireiro. Um diagnóstico profissional é importante para "garantir uma rotina e gestos de aplicação correctos de acordo com cada necessidade", continua. No fundo, "o que queremos é conseguir estar bem, elegantes, de forma prática e sem procedimentos complexos", conclui a hairstylist.

