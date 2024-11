Mulher de Lula da Silva insulta Elon Musk em evento social do G20

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, insultou o multimilionário Elon Musk durante um evento social do G20, no sábado, no qual falou sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais para conter a desinformação.

Enquanto falava, ouviu-se a buzina de um navio e ela disse: “Acho que é Elon Musk”, antes de acrescentar: “Não tenho medo de ti, vai-te f****, Elon Musk.”

Musk, proprietário da rede social X, reagiu a um vídeo da intervenção da primeira-dama brasileira no G20 publicando um emoji a rir à gargalhada. Noutra publicação, acrescentou: “Eles vão perder a próxima eleição”, numa referência ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A mulher do presidente falou num evento que antecedeu a cimeira do G20 no Rio de Janeiro, que começa nesta segunda-feira e continua amanhã. A rede social de Elon Musk foi suspensa no Brasil durante um mês este ano por não ter nomeado um representante legal no país e depois de ter ignorado ordens judiciais para bloquear contas acusadas de espalhar “notícias falsas” e mensagens de ódio.