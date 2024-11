Morreu um dos membros de quatro patas da família real: a cadela Beth de Camila

Uma das cadelas da rainha Camila morreu, acaba de anunciar nas redes sociais o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira. Com uma publicação sentimental, a página oficial da família real britânica recorda alguns momentos em que a pequena Jack Russell Beth acompanhou Camila ao longo da última década, incluindo em eventos oficias.

“Uma triste despedida da Beth, a muito amada companheira da rainha, que trouxe tanta alegria, quer em passeios, quer ajudando em tarefas oficiais, quer enrolada junto à lareira”, escreve a família real na legenda do conjunto de fotografias e vídeos. Na primeira imagem, vê-se Beth num passeio no campo com Camila e um vídeo mostra a cadela a descerrar uma placa com a rainha numa inauguração oficial. Há ainda outros momentos mais íntimos como um cumprimento de nariz com Carlos III.

Beth juntou-se à família real em 2011 quando foi adoptada por Camila no abrigo de animais Battersea Dogs and Cats Home, em Londres. No ano seguinte, a então duquesa de Cornualha adoptou outro Jack Russell, a que chamou Bluebell. “O que os cães têm de bom é que podemos sentá-los e ter uma longa e agradável conversa, podemos estar zangados, podemos estar tristes e eles ficam sentados a olhar para nós a abanar a cauda”, confessou a rainha numa entrevista em 2020 à BBC.

É bem conhecido o gosto da família real pelos animais de estimação, em especial pelos cães. ​O primeiro corgi de Isabel II foi-lhe presenteado pelo pai, Jorge VI, em 1933, por altura do seu 7.º aniversário. Depois disso, a monarca teve mais de 30 animais. Até que, em 2010, decidiu deixar de ter novos cães, receando deixá-los sozinhos após a sua morte — o último, Willow, morreu em 2018. Em Março de 2021, pouco antes da morte de Filipe, aceitou receber um novo casal.

Depois da morte da rainha, os animais ficaram à guarda do príncipe André e da ex-mulher, Sarah Ferguson, que vai publicando actualizações sobre o estado dos corgi nas redes sociais. Já a princesa Ana há décadas que tem vários Bull Terriers, enquanto os príncipes de Gales são donos de um cocker spaniel, Orla, que William chegou a confessar que dorme com o casal.

A notícia da morte de Beth surge no mesmo dia em que se soube que o Castelo de Windsor foi assaltado. Apesar de o rei e a rainha não estarem na propriedade, os príncipes de Gales e os filhos dormiam em Adelaide Cottage.