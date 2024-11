Homens mascarados invadem a propriedade do Castelo de Windsor, relata The Sun

Dois homens mascarados invadiram a propriedade real britânica do Castelo de Windsor no mês passado e roubaram dois veículos de um celeiro, avança o jornal The Sun nesta segunda-feira.

Na altura do incidente, Carlos e Camilla não se encontravam na propriedade, mas acredita-se que William e a sua família se encontravam em Adelaide Cottage, parte da propriedade do Castelo de Windsor, acrescenta o jornal britânico, citado pela Reuters. Os homens usaram um camião roubado para arrombar um portão de segurança durante a noite e depois escalaram uma vedação de 2,5 metros.

A polícia local disse que os agentes foram chamados para uma denúncia de um roubo em terras da Crown Estate em Windsor, a oeste de Londres, pouco antes da meia-noite de 13 de Outubro.

“Os criminosos entraram num edifício agrícola e fugiram com uma pick-up Isuzu preta e uma moto-quatro vermelha. Depois, fugiram em direcção à zona de Old Windsor/Datchet”, descreveu a Thames Valley Police ao jornal. “Não foram feitas detenções nesta fase e está a decorrer uma investigação.”

Não é a primeira vez que há uma quebra de segurança em Windsor, em 2021, por altura do Natal, as autoridades prenderam um jovem de 19 anos com uma besta nos terrenos do castelo que disse que queria matar a rainha Isabel II. O rapaz foi acusado de traição e condenado a nove anos de prisão.