Best Tourism Villages: Óbidos e Santa Cruz da Graciosa premiadas pela Organização Mundial de Turismo

Santa Cruz da Graciosa e Óbidos estão entre as que “moldam o futuro das viagens sustentáveis”. São as entradas portuguesas na lista de ouro de melhores destinos da Organização Mundial do Turismo.

Santa Cruz da Graciosa, nos Açores, e Óbidos fazem parte da lista das Melhores Aldeias Turísticas, divulgada pela Organização Mundial do Turismo e que inclui 55 destinos rurais que nos dias que correm "consolidam a sua posição como intervenientes-chave no turismo sustentável e no desenvolvimento comunitário".

Na quarta edição da iniciativa — que noutras ocasiões já viu soar nomes como Castelo Rodrigo, Cumeada, Ericeira, Manteigas, Sortelha e Madalena, entre outras —, estas foram as localidades que sobressaíram entre as mais de 260 candidaturas dos 60 estados membros do turismo da ONU e em linha com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Santa Cruz da Graciosa e Óbidos estão entre as que "moldam o futuro das viagens sustentáveis", afirmam os responsáveis pela selecção.

“O turismo é uma ferramenta vital para a inclusão, capacitando as comunidades rurais para proteger e valorizar o seu rico património cultural, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento sustentável”, disse a propósito o secretário-geral do Turismo da ONU, Zurab Pololikashvili.

A iniciativa, prossegue, não só reconhece as conquistas notáveis destas aldeias, mas também destaca o "poder transformador do turismo". "Ao alavancar os seus activos únicos, estas comunidades podem promover o crescimento económico, promover as tradições locais e melhorar a qualidade de vida dos seus residentes. Celebramos as aldeias que abraçaram o turismo como um caminho para o empoderamento e o bem-estar da comunidade, demonstrando que práticas sustentáveis podem levar a um futuro melhor para todos.”

Válido por três anos, o selo Best Tourism Village, para além de valorizar o território rural e as suas comunidades, pretende dar visibilidade às regiões, aumentando o seu potencial turístico, enquanto as envolve numa plataforma de partilha de boas práticas e experiências a nível internacional.

Para além das portuguesas, são três as aldeias espanholas na lista: Aínsa, Mura e Pais.

As vencedoras foram anunciadas na cerimónia Best Tourism Villages durante a 27.ª sessão da Assembleia Geral da ONU Turismo, no dia 14 de Novembro, em Cartagena das Índias, Colômbia.

Ao longo das últimas três edições, a ONU Turismo recebeu quase 600 candidaturas de cerca de 100 países. Actualmente, a rede Best Tourism Village reúne 186 membros, incluindo 129 reconhecidas como Melhores Aldeias de Turismo e 57 aldeias/vilas que participam no Programa de Upgrade. Em conjunto, representam 55 países.

Os critérios para participar nesta iniciativa são: ser um território de baixa densidade populacional (um máximo de 15 mil habitantes), estar situada num cenário com presença significativa de actividades tradicionais como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca, e partilhar valores e estilo de vida comunitários.