Apesar das críticas, o Coliseu de Roma vai mesmo receber “lutas” de gladiadores

"Quer saber como é estar na pele de um gladiador?" A plataforma Airbnb anunciou uma experiência (que será lançada às 15h do dia 27 de Novembro) em que os interessados poderão seguir os passos Russell Crowe no filme realizado por Ridley Scott em 2000 e que na mesma altura vê chegar às salas de cinema o segundo filme Gladiador. "Vamos abrir-lhe os portões do lendário Coliseu de Roma, onde terá a oportunidade de pôr à prova a sua força e honra. Na arena, sob a escuridão da noite, irá ser decidido quem se sagra vencedor e quem sucumbe à derrota", pode ler-se no anúncio da experiência que decorrerá no palco italiano que já foi de muitos combates épicos.

O acordo (segundo a CNN, no valor de 1,5 milhões de dólares, cerca de 1,4 milhões de euros) foi estabelecido entre a Airbnb e o Parque Arqueológico do Coliseu, que supervisiona a estrutura em ruínas, uma das atracções mais visitadas de Roma, e permitirá a 16 turistas “libertar o seu gladiador interior” de uma forma gratuita e servindo apenas de promoção ao novo filme de acção.

Mas o anúncio já se revelou polémico com o conselheiro para a cultura de Roma, Massimiliano Smeriglio, a pedir à plataforma que cancelasse o plano, dizendo que a acção de promoção é um insulto à história do Coliseu. “A questão não é a relação público-privada ou o desejo das grandes marcas de apoiar a protecção e a conservação”, disse Smeriglio à CNN. “Mas sim evitar uma utilização humilhante do nosso património histórico-artístico, especialmente quando se trata de um monumento único no mundo como o Coliseu”.

Foto As lutas de gladiadores vão mesmo acontecer Airbnb

Outras vozes se levantaram contra as batalhas simuladas. A presidente da Comissão de Cultura de Roma, Erica Battaglia, avisou que o património da UNESCO não pode ser transformado num parque de diversões ("é preciso ir até ao fim para o proteger, mas também para o tornar acessível a todos e para evitar que se torne um local de brincadeiras para alguns”), enquanto Enzo Foschi, do Partido Democrático, afirma que a Airbnb "depois de se ter apoderado efectivamente do centro histórico, desvirtuando-o completamente e transformando-o num grande parque turístico, quer agora ridicularizar o Coliseu". "Não estamos na Disneylândia, estamos em Roma. De vez em quando, alguém parece esquecer-se disso”, juntou.

Foto Há muitas vozes críticas que querem proteger o Coliseu Airbnb

Aparentemente, o plano de combates é para avançar.