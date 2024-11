Fechar linhas para fazer obras: o novo normal em Portugal

Era tradicional fazer as obras nas linhas ferroviárias sem interromper por completo a circulação de comboios, mas isso parecem ser águas passadas.

Há neste país uma moda recente: fechar linhas ferroviárias para fazer obras de modernização. Era tradicional fazer as obras sem interromper por completo a circulação de comboios, mas isso parecem ser águas passadas. Depois da Beira Alta e do Oeste é a vez da linha do Alentejo antecipar um fecho que deve durar mais de duas dezenas de meses... pelo menos.

São ainda tema neste episódio as reaberturas parciais da Beira Alta e da linha de Leixões, o estado da modernização da linha do Oeste ou o longo caminho até à CP começar a operar serviços comerciais em Espanha.

