Itália, Países Baixos ou Dinamarca no caminho de Portugal

Já ficaram definidos quem serão os possíveis adversários de Portugal nos quartos-de-final da Liga das Nações. Depois de Dinamarca, com o sportinguista Hjulmand a titular e sem o benfiquista Bah, lesionado, ter empatado nesta segunda-feira a zero com a Sérvia, os escandinavos juntaram-se a Itália e Países Baixos como possíveis opositores dos portugueses no sorteio de sexta-feira.

Ainda no Grupo A4, ontem foi um dia especial para o portista Samu. Depois de um longo percurso nas selecções mais jovens de Espanha, o avançado estreou-se nesta segunda-feira pela selecção principal num jogo contra a Suíça que os espanhóis só sentenciaram já muito perto do final e de penálti, vencendo por 3-2.

“No final da partida, o futebolista de 20 anos não escondeu a satisfação pelo seu “baptismo”. Estou muito feliz. É o dia mais feliz da minha vida”, afirmou mesmo.

Com o apuramento para os quartos-de-final da Liga das Nações já assegurado, bem como com o primeiro lugar no grupo, Luís de la Fuente aproveitou para fazer várias alterações àquele que costuma ser o “onze” habitual dos campeões europeus. E um dos beneficiados com esta opção foi Samu.

Apesar de não ter sido titular, o portista entrou ao intervalo, para o lugar de Morata e quando a selecção espanhola já vencia por 1-0, graças ao golo de Yeremy Pino, numa recarga a um penálti falhado por Pedri.

Entrou Samu e saiu o benfiquista Amdouni na selecção helvética, com o avançado suíço a ficar “em branco” depois do golo que marcou contra a Dinamarca na jornada anterior. Não marcou Amdouni, marcou Joel Monteiro (63’) minutos, mas Bryan Gil voltou a colocar a Espanha na frente do placard cinco minutos depois.

Uma grande penalidade convertida por Andi Zeqiri, à beira dos 90’, deixou no ar a sensação de que os espanhóis iriam empatar pela segunda vez na Liga das Nações, só que nova grande penalidade, desta vez convertida por Zaragoza, fixou o 3-2 final.

Por fim, nota para a vitória da Escócia, que deixou Varsóvia em choque. A formação de Steve Clarke evitou a descida à Liga B empurrando os seus adversários para ela graças a um cabeceamento certeiro de Andrew Robertson aos 90+3’.

John McGinn e Kamil Piatkowski (este último num grande remate) fizeram os outros golos da partida, em que os escoceses ainda acertaram por duas vezes nos ferros da baliza adversária.