Terça na TV: entre a “dança serpentina” e a primeira série de Vinterberg

CINEMA

A Rapariga no Comboio

AMC, 23h05

Adaptação do best-seller homónimo da inglesa Paula Hawkins, com realização de Tate Taylor e argumento de Erin Cressida Wilson. Rachel (Emily Blunt, nomeada para o BAFTA) faz o mesmo percurso de comboio todos os dias. Pela janela, observa um casal aparentemente perfeito. Sente-se cada vez mais ligada a eles e a uma ideia de amor inabalável. Tudo se altera quando repara em algo perturbador.

Sincrónico

SyFy, 23h43

Dois paramédicos de Nova Orleães (interpretados por Jamie Dornan e Anthony Mackie) são chamados a uma ocorrência em que várias pessoas se encontram mortas ou em estado catatónico. Parece ser obra da synchronic, uma perigosa droga sintética muito em voga. É o início de uma jornada de bizarrias, viagens no tempo e pesadelos do outro mundo. Justin Benson e Aaron Moorhead, responsáveis por Resolução Macabra, Spring e O Interminável, realizam este thriller de ficção científica.

Black Mass - Jogo Sujo

Hollywood, 1h30

Dirigido por Scott Cooper e escrito por Mark Mallouk e Jez Butterworth, baseia-se no livro biográfico de Dick Lehr e Gerard O’Neill para contar a história de Whitey Bulger (Johnny Depp), um dos mais perigosos e implacáveis criminosos a actuar nos EUA durante as décadas de 1970 e 80. Ligado à máfia irlandesa, o seu grupo tornou-se exímio em narcotráfico, extorsão e chantagem. Bulger ficou também conhecido por se ter tornado informador do FBI para impedir que a máfia italiana invadisse o seu território, acabando por ser traído pela agência.

SÉRIES

Families Like Ours

TVCine Edition, 22h

Estreia. Thomas Vinterberg, o realizador do oscarizado Mais Uma Rodada (2021), assina a sua primeira série televisiva. É um drama que, a partir das reacções e emoções de um grupo de pessoas, ensaia as consequências do aquecimento global nas dinâmicas sociais e familiares – mais concretamente, os refugiados do clima resultantes de uma Dinamarca em evacuação total por causa da subida do nível do mar. São sete episódios, para seguir à terça-feira.

Os Segredos de Chinatown

Disney+, streaming

Também em estreia, mas com direito a todos os episódios de uma vez (uma dezena deles), está esta adaptação do romance do norte-americano Charles Yu, criada pelo próprio escritor. O protagonista é Willis Wu (Jimmy O. Yang), um actor “encravado” em papéis secundários num procedural, enquanto sonha com a grande oportunidade. Mas o que o põe debaixo da luz dos holofotes é outra coisa: o momento em que se torna testemunha de um crime na vida real.

DOCUMENTÁRIOS

Carlos do Carmo - Um Homem no Mundo

TVCine Edition, 12h25

Assinado por Ivan Dias, acompanha um ano na vida de Carlos do Carmo (1939-2021): o da consagração, da celebração das cinco décadas de actividade e da atribuição do Grammy Latino de Carreira, que foi receber a Las Vegas a 19 de Novembro de 2014. O título alude a dois álbuns feitos em parceria com José Carlos Ary dos Santos: Um Homem na Cidade (1977) e Um Homem no País (1983). Incidindo na projecção do fadista além-fronteiras, o filme assume-se como uma espécie de último tomo da trilogia idealizada.

Loïe Fuller: Uma Vida de Luz

RTP2, 22h51

Retrato da bailarina e coreógrafa norte-americana Loïe Fuller (1862-1928), a inventora da “dança serpentina”, para cuja fluidez eram tão importantes as vestes esvoaçantes como a reflexão da luz nelas – daí o seu interesse em explorar todas as possibilidades da iluminação. Este documentário, realizado por Zeva Oelbaum e Sabine Krayenbuhl, lembra o carácter original e revolucionário da criadora ao mesmo tempo que avalia o alcance da sua influência em artistas como Taylor Swift, Red Hot Chili Peppers, Bill T. Jones, Shakira ou William Kentridge, enumera a sinopse.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h25

Directo. Carlos Daniel convida um painel de especialistas a analisar o nível de preparação de Portugal para fenómenos climáticos extremos, na sequência da “gota fria” que arrasou Valência e tendo em conta os alertas dos cientistas para a multiplicação destes eventos por todo o globo.