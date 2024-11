Homenagem a Nuno Portas no 7.º aniversário da Casa da Arquitectura em Matosinhos

Instituição atribui ao arquitecto, professor e urbanista criador do SAAL o título de Sócio Honorário 2024, numa cerimónia a decorrer no sábado, dia 23.

A Casa da Arquitectura, em Matosinhos, promove no próximo fim-de-semana um conjunto de iniciativas destinadas a celebrar os seus sete anos de actividade no espaço do Quarteirão da Real Vinícola, destacando-se uma homenagem ao arquitecto Nuno Portas.

Serão "três dias de festa com entrada gratuita e um programa variado cheio de propostas irrecusáveis", salienta a Casa da Arquitectura, em comunicado.

No ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução de Abril e dias após a abertura da exposição O que faz falta. 50 anos de arquitectura portuguesa em democracia, a Casa da Arquitectura "presta homenagem, no seu 7.º aniversário, ao arquitecto e urbanista Nuno Portas, figura de proa no desenho das linhas políticas para habitação, reabilitação urbana e urbanismo do Portugal democrático, atribuindo-lhe o título de Associado Honorário 2024 numa cerimónia a decorrer no sábado".

Nuno Portas, nascido em Vila Viçosa, em 1934, propôs abordagens projectuais interdisciplinares no sector e teve um "contributo decisivo na divulgação internacional dos arquitectos portugueses da geração de 60", referia a Ordem dos Arquitectos aquando de uma homenagem que lhe prestou em 2017.

Após o 25 de Abril de 1974, Nuno Portas assumiu o cargo de secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, instituindo políticas de habitação que valorizavam o processo de participação pública e o direito à cidade.

Em Julho de 1974, criou o programa SAAL - Serviço de Apoio Ambulatório Local, por despacho conjunto com o ministro da Administração Interna, Costa Brás. Fomentou ainda o desenvolvimento das cooperativas de habitação e contribuiu para a formação de Gabinetes de Apoio Local, partindo depois para Madrid, onde coordenou o processo de planeamento dos 25 municípios que constituem a Área Metropolitana da capital espanhola.

Em 1983, regressou a Portugal, como professor de Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), sendo presidente do seu Conselho Científico até à sua jubilação.

A programação de aniversário da Casa da Arquitectura inclui ainda a 2.ª edição do Seminário Internacional de Arquitectura e Sustentabilidade, a entrega de títulos aos Jovens Embaixadores da Arquitectura, uma conversa integrada no programa paralelo da exposição O que faz falta, oficinas, performances, visitas guiadas e um concerto do arquiCoro da FAUP no espaço da exposição.

A Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura é uma associação sem fins lucrativos de carácter cultural vocacionada para a divulgação e afirmação da arquitectura a nível nacional e internacional. Em 2017, a Casa passou a ocupar parte do Quarteirão da Real Vinícola, conjunto recuperado pela Câmara Municipal de Matosinhos com projecto do arquitecto Guilherme Machado Vaz, com uma área de cerca de cinco mil metros quadrados e um investimento que rondou os 10 milhões de euros.