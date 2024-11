Dune: Prophecy, uma série para quem não tem medo de mulheres inteligentes

Dois desafios: adaptar algo da saga literária Duna e, mais recentemente, estar à altura do espectáculo visual e holístico dos filmes Duna, de Dennis Villeneuve. Este é o ordálio de Dune: Prophecy que esta segunda-feira se estreia na plataforma Max em Portugal e que tenta fazer uma série para os minuciosos fãs de Duna e para o espectador casual que às segundas via House of the Dragon ou True Detective: Night Country. A sua autora, Alison Schapker, diz que “qualquer pessoa pode apanhar a boleia” desta sandworm. Revelação: não há muitos desses vermes da areia XXL em Dune: Prophecy. Há, sim, muitas Bene Gesserit, o que quer dizer que há um protagonismo feminino para contar a história desta poderosa sororidade.

