Mário Figueiredo e os primeiros Nobel para a inteligência artificial

O nosso convidado é o especialista em inteligência artificial Mário Figueiredo, professor no Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico. O também investigador sénior do Instituto de Telecomunicações é autor de mais de 360 publicações científicas, sendo um dos cientistas portugueses mais citados. Falámos do seu percurso, dos dois prémios Nobel deste ano - o da física e o da química - ligados à inteligência artificial. E também dos riscos que esta acarreta e a necessidade da sua regulação.

