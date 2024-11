Caneiro com três séculos descoberto em Lisboa com tecnologia quântica

Um caneiro subterrâneo do século XVIII foi detectado sem recurso a escavação numa prova do uso da tecnologia quântica, que vai ser mostrada na Conferência Europeia de Tecnologias Quânticas, a decorrer entre esta segunda-feira e quarta-feira em Lisboa.

A “primeira prospecção arqueológica no mundo” utilizando a tecnologia emergente foi realizada há um mês em Lisboa na Baixa Pombalina, com a utilização de um gravímetro quântico, que permitiu detectar uma estrutura de um caneiro da época do Marquês de Pombal sem qualquer escavação. Os resultados da experiência vão ser apresentados na abertura da “maior conferência europeia sobre ciência e tecnologia quântica” (assente no comportamento de partículas subatómicas).

O gravímetro quântico, que detecta as variações da densidade do terreno, poderá facilitar o trabalho dos arqueólogos, permitindo assinalar ou confirmar a existência de algo num local definido antes de uma escavação. “Isto é muito revolucionário, porque não obriga a escavar”, assinalou, em declarações por telefone à agência Lusa, Yasser Omar, presidente do Instituto Quântico Português (PQI, na sigla em inglês), um dos organizadores da conferência, considerando que esta “primeira experiência” constitui um “marco histórico” e abre “grandes perspectivas”.

Esta tecnologia pode ser usada “para encontrar recursos minerais debaixo da terra, como petróleo, ou água (...) ou gases depositados em reservatórios subterrâneos” ou mesmo para prever onde poderá aparecer um buraco numa determinada estrada, acrescentou. Segundo o investigador, a conferência, que se realiza anualmente, “ganha um sentido maior” este ano, tendo em conta a celebração dos 100 anos do desenvolvimento da mecânica quântica e a decisão das Nações Unidas de elegerem 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas.

As tecnologias quânticas são “tecnologias da informação futuristas”, importantes porque “abrem a perspectiva de ter novos tipos de supercomputadores muito mais rápidos que os actuais e potencialmente muito mais eficientes do ponto de vista energético e, portanto, com menor impacto ambiental, que é uma questão importante na supercomputação clássica de hoje”, explicou Yasser Omar.

Têm também aplicação nas comunicações cifradas, possibilitando um nível de segurança, ou seja, de privacidade, muito maior do que os sistemas actuais, sem esquecer os sensores quânticos, “aparelhos que permitem detectar coisas com muito maior sensibilidade ou precisão”, acrescentou.

Uma potencial aplicação destes aparelhos é a medicina. Enquanto os sensores actuais precisam de “um sinal relativamente grande” para detectar as doenças, o que exige algum grau de desenvolvimento destas, os sensores quânticos trabalham à “escala muito pequenina dos átomos” permitindo uma “maior resolução” e a detecção numa fase mais precoce. “O que obviamente teria impactos muito importantes para a nossa saúde”​, indica o professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.

A décadas de um computador quântico

Na sessão de abertura da conferência, que inclui mais de 50 palestras e terá cerca de 500 participantes, será feita ao vivo “uma demonstração pioneira de comunicações quânticas usando um cabo submarino”, o que será “uma estreia a nível europeu”.

Segundo Yasser Omar, “está demonstrado matematicamente que, com este sistema quântico, a comunicação é indecifrável”, embora possa haver “sempre vulnerabilidades na implementação”. Apesar de se tratar de “uma tecnologia em desenvolvimento”, que ainda não consegue competir com a actual “em termos de alcance, de distância, e também em volume de dados”, já pode ser adquirida e implementada.

“Neste momento é uma espécie de criptografia premium para governos, organizações de defesa, organizações de soberania, algumas empresas, que têm informação que querem mesmo que tenha todas as garantias de confidencialidade”.

O físico indica que a tecnologia quântica, sendo “bastante promissora”, está basicamente em desenvolvimento, em diferentes graus, ou a ser aprofundada, considerando que as “comunicações quânticas são talvez a tecnologia mais madura”.

Além disso, apesar de haver processadores quânticos, “são protótipos com muitas limitações”, e ainda que não se veja “nenhum obstáculo fundamental” será necessário “escalar estes protótipos para processadores com maior capacidade de processamento para resolver problemas que sejam práticos e úteis para a sociedade, para a indústria, para a ciência”. Resumindo, a existência de um computador quântico “pode demorar anos ou décadas”, disse Yasser Omar, acrescentando ser “difícil de prever”, mas que até “pode haver uma surpresa inesperada”.

A sessão de abertura da Conferência Europeia de Tecnologias Quânticas contará também com uma intervenção de Gustav Kalbe, da Comissão Europeia, sobre o programa europeu de Tecnologias Quânticas e o Pacto Quântico recentemente assinado pelos 27 países-membros.