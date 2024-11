Imagem de satélite e outras fotografias da erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia

2024 PLANET LABS INC. / VIA REUTERS

Após uma erupção a 4 de Novembro que matou, pelo menos, dez pessoas, o vulcão Mount Lewotobi Laki-Laki, na Indonésia, voltou a despertar a 13 de Novembro, afectando os voos no aeroporto de Bali.

A imagem divulgada nesta segunda-feira pelo Copérnico, o programa europeu de monitorização do clima e atmosfera, mostra a pluma de dióxido de enxofre (SO₂) libertada durante a erupção mais recente do vulcão Mount Lewotobi Laki-Laki, no leste da Indonésia, a 13 de Novembro.

"A 4 de Novembro de 2024, o vulcão Mount Lewotobi Laki-Laki entrou em erupção, afectando sete aldeias e matando pelo menos dez pessoas. As autoridades declararam o estado de emergência para garantir que a ajuda chegasse aos residentes afectados. A 13 de Novembro, ocorreu uma nova erupção que afectou a capacidade de os voos aterrarem ou partirem do aeroporto de Bali, uma vez que o material vulcânico, incluindo rocha, lava, cascalho e cinzas, foi expelido até oito quilómetros no ar", refere a nota de imprensa que acompanha a imagem divulgada hoje.

No dia da erupção, segundo a Reuters, o vice-presidente da Indonésia visitou a área atingida pelas erupções do vulcão Lewotobi Laki-laki. A primeira erupção do Monte Lewotobi Laki-laki, na província de Nusa Tenggara Oriental, em 3 de Novembro, matou pelo menos dez pessoas, danificou mais de 2000 casas e obrigou à evacuação de 13.000 habitantes, refere a Reuters.

Monte Laki-laki expele materiais vulcânicos durante uma erupção, visto de Konga, Titehena, Flores Orientais, província de Nusa Tenggara Oriental, Indonésia, 12 de Novembro de 2024

Desde então, a erupção tem-se repetido, lançando cinzas até 10 km no ar. Nusa Tenggara Oriental situa-se a cerca de 800 km de Bali. O vice-presidente, Gibran Rakabuming Raka, visitou abrigos temporários na zona de Flores Orientais. Ofereceu brinquedos às crianças e conversou com alguns residentes, que ainda estavam a ser tratados devido aos ferimentos, segundo um comunicado do gabinete do vice-presidente.

Reuniu-se também com o governo local, pedindo-lhe que assegurasse a existência de alimentos suficientes para os residentes. “Por favor, dêem especial atenção às grávidas e às mães que amamentam, às pessoas com deficiência, às crianças e aos idosos”, pediu.

As erupções forçaram também o cancelamento de mais de 160 voos de e para Bali entre 4 e 13 de Novembro, com 91 voos interrompidos na quarta-feira, o maior número num só dia, disse Ahmad SyaugiShahab, director-geral do aeroporto NgurahRai de Bali, em Denpasar.

A Indonésia tem cerca de 130 vulcões activos e situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de elevada actividade sísmica por estar sobre várias placas tectónicas.

Os satélites Copernicus Sentinel fornecem informações essenciais sobre a actividade vulcânica em todo o mundo, informando as equipas envolvidas nas operações de emergência, que ajudam as comunidades afectadas a manter-se em segurança.