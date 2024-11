Tabaqueiras lançam maços com nicotina mas sem tabaco. E assim podem manter aromas

As grandes tabaqueiras lançaram recentemente um novo produto que não contém tabaco mas tem nicotina, a substância que causa dependência. Comercializados desde o Verão em Portugal, estes maços com sticks que se assemelham a pequenos cigarros são usados nas máquinas de tabaco aquecido a que cada mais jovens estão a aderir em todo o mundo. É uma forma de contornarem a proibição do uso de aromas no tabaco aquecido, imposta devido à transposição de uma directiva europeia, segundo os especialistas.

