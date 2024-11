Maior colégio eleitoral fora do Brasil, Lisboa começa a preparar as eleições de 2026

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Os brasileiros que vivem em Lisboa e foram votar nas eleições de 2022 enfrentaram grande confusão. No primeiro turno, houve filas de três horas para que as pessoas conseguissem exercer o direito de escolher o Presidente da República do Brasil. Por conta dessa situação, a votação, que deveria terminar às 17h, só foi concluída às 20h, o que exigiu autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de Brasília.

As dificuldades tiveram origem no crescimento do número de eleitores, que transformou Lisboa no maior colégio eleitoral fora do Brasil. De 2018 a 2022, o aumento foi superior a 15%, passando de 39.112 para 45.213 brasileiros com direito de voto. As filas, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ocorreram, apesar da abstenção muito alta: 56% dos eleitores não compareceram às urnas dois anos atrás.

O novo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, embaixador Alessandro Candeas, quer mudar essa situação. “Nossa ideia é que haja um fluxo rápido, desimpedido e confortável. Sobretudo, um lugar de fácil acesso, com estrutura capaz de acolher mais de 50 mil eleitores. Por isso, estamos começando a preparação agora, com dois anos de antecedência”, afirma, em entrevista ao PÚBLICO Brasil.

Com o crescimento da imigração brasileira em Portugal, o número de eleitores é cada vez maior. Em relação a 2022, ultrapassa os 20%. “Neste momento, são 55.937, pelos números do TSE”, diz o novo cônsul. Os eleitores que estão no exterior só podem votar para a Presidência da República.

Foto O número de brasileiros que compareceram à votação para presidente da República em 2022 foi grande, com aglomeração em frente à Faculdade de Direito de Lisboa Vicente Nunes

Com mais de 300 mil brasileiros vivendo legalmente na região abrangida pelo Consulado do Brasil em Lisboa, o total de eleitores deve aumentar. Por conta disso, o consulado já começou um recadastramento dos votantes para as eleições de 2026, que podem receber todas as informações por meio do WhatsApp.

Essa ferramenta também disponibilizará outros dados de interesse da comunidade brasileira, que, em Portugal como um todo, passa de 500 mil documentados, além de 200 mil à espera de regularização por parte da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e de cerca de 200 luso-brasileiros.

O cônsul admite que, diante do crescimento expressivo dos eleitores, há possibilidades de mudança do local em que será realizada a votação em 2026. “Estamos começando, com dois anos de antecipação, a examinar as possibilidades de locais alternativos, se for o caso”, afirma.

As eleições em Lisboa são realizadas na Faculdade de Direito há 10 anos, desde 2014. Antes, ocorriam na sede da embaixada, no bairro das Laranjeiras, no prédio perto do Jardim Zoológico de Lisboa. Nas votações de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva venceu com mais de 60% dos votos na capital portuguesa. Também ganhou, de forma expressiva, nas regiões do Porto e de Faro.