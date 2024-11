O Animal de Ricardo Pereira: “O Bosco veio para uma casa cheia de crianças e muito amor”

Conhecê-los é conhecer a relação que têm com os animais. O simpático e amoroso Bosco é o primeiro animal da família do actor e apresentador Ricardo Pereira. “É um cão feliz.”

"Já há muito tempo que queríamos ter um cão. A família pedia muito um amigo novo e, como temos vários amigos e familiares que têm cães de água, começámos a descobrir mais o mundo deles. Foi assim que fomos ter com o nosso Bosco. Como qualquer família com crianças e amantes de animais, sempre pensámos em juntar mais um elemento à nossa.

O Bosco chegou com dois meses. É um cão muito simpático, amigo, companheiro e feliz. Obviamente que veio para uma casa cheia de crianças e com muito amor para lhe dar. Quando os miúdos estão em casa passam o tempo inteiro a brincar com ele e a estimulá-lo. É um cão carinhoso e amoroso.

Somos pessoas muito presentes e atentas na educação dele e desde pequeno que o fomos ensinando a não estragar nada. A única coisa que roeu foi um canto de um sofá, mas porque estava a roer um brinquedo e acabou por apanhar esse bocadinho do sofá. Na verdade, o Bosco não rói nada a não ser os brinquedos dele.

Também passeia todos os dias comigo, com a Francisca ou as crianças. Adora brincar com um disco ou apanhar a bola. Às vezes corre atrás de borboletas ou folhas que voam com o vento.

Sobre a defesa pelos direitos dos animais, acredito que todos temos de ter um papel activo, cuidar deles e amá-los sempre. Ter um animal é uma grande responsabilidade, é preciso ter tempo para nos dedicarmos e cuidarmos dele, mas sem dúvida que é incrível e uma troca de amor muito grande.

Ricardo Pereira Estreou-se como actor em 2000 na peça Real Caçada ao Sol, no Teatro Nacional D. Maria II e é desde então que a carreira se divide entre o teatro, o cinema e a televisão em Portugal e no Brasil.

Fez parte do elenco de várias novelas, incluindo Como uma Onda e Negócio da China, ambas da Globo, Perfeito Coração ou Laços de Sangue, da SIC. Aos sábados, apresenta o programa da SIC Episódio Especial ao lado de Sofia Cerveira.

Temos um laço de amor tão grande com o Bosco que acho que só quem tem animais é que vai entender. Para quem estiver a pensar em ter um animal de companhia fica a nota: é a melhor coisa deste mundo."

Depoimento construído a partir de entrevista por email