1. Os Presidentes eleitos costumam levar o seu tempo até anunciarem as escolhas para os postos-chave da sua Administração. Não é o caso de Donald Trump. Todos os dias, desde que foi eleito, anuncia, via Truth Social, mais um nome ou dois. Todos os dias, as suas escolhas conseguem ser mais chocantes do que as do dia anterior.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt