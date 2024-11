Há cerca de uma semana, uma pequena notícia do PÚBLICO dava conta de uma mudança nos boletins de saúde infantil e juvenil, emitidos aquando do nascimento da criança: a cor passaria de rosa e azul, consoante o sexo do bebé, para amarelo, alinhada com a cor do boletim de vacinas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt