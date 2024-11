BYD Sealion 7: Um SUV que se quer afirmar pela performance

Depois de se ter estreado na Europa com sucesso, e numa altura em que as vendas globais vão de vento em popa — só em Outubro, foram vendidas 500 mil unidades no mundo inteiro –, a chinesa BYD tira mais uma carta da manga com aquele que, entre a sua gama, é o automóvel mais rápido até à data: atinge os 215 km/h. Já na aceleração de 0 a 100 km/h perde para o Seal, que o faz em 3,8 segundos, mas ainda assim impressiona com os seus 4,5 segundos, capazes de nos colar ao assento. E é precisamente isso que a BYD entende corresponder aos desejos dos europeus: performance numa embalagem SUV, sem abdicar do design elegante, conforme confirmou a vice-presidente Executiva da BYD, Stella Li: “Estamos confiantes de que a sua combinação de design e corpo de SUV, tecnologia Blade Battery, autonomia, elevado desempenho e especificações generosas irá agradar a muitos clientes em toda a Europa.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt