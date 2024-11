O Partido Socialista quer acabar com uma das “amarras” que existem nos empréstimos à habitação: através de uma proposta de aditamento à Lei do Orçamento do Estado, o grupo parlamentar do PS quer eliminar as comissões de resgate antecipado dos empréstimos, quer na taxa variável, ou que estão associados à Euribor, que é de 0,5%, quer na taxa fixa, que é bem mais elevada, de 2%.

