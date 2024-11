Liga das Nações: Itália na rota de Portugal, Inglaterra de regresso à elite

Já apurada, mas ainda ferida no orgulho pelo nulo de Paris, frente a Israel, a selecção francesa regressou este domingo a Milão, ao Giuseppe Meazza — onde em 2021 conquistou a Liga das Nações, na final com a Espanha —, para bater (1-3) a Itália, em busca do primeiro lugar do Grupo A2 e do estatuto de “cabeça-de-série” para o sorteio dos quartos-de-final do próximo dia 22, em Nyon, decidido por um golo, com as selecções empatadas a 13 pontos.

Depois da derrota (1-3) com os italianos, logo na primeira ronda, a formação “bleu” (sem Mbappé nas opções) estava obrigada a vencer por uma diferença mínima de dois golos uma “squadra azzurra” ainda invicta na prova, de forma a evitar cruzar-se com Portugal, Alemanha ou Espanha.

E, com um "bis" de Rabiot (2 e 65’) e um livre de Lucas Digne, a bater nas costas de Guglielmo Vicario, creditado como autogolo (33’), a França devolveu a gentileza de Setembro, no Parque dos Príncipes, deixando a Itália no segundo lugar e na rota de Portugal por um golo de diferença.

No outro jogo, Israel bateu a Bélgica por 1-0, em Budapeste, com golo de Shua (86'), mas insuficiente para evitar a despromoção à Liga B.

Noruega em estreia

Na Liga B, destaque para o regresso de Inglaterra à elite, com Lee Carsley a passar, em grande, o testemunho a Thomas Tuchel. Também a Noruega venceu o respectivo grupo, estreando-se na Liga A.

Os “três leões” confirmaram, em Wembley, o triunfo no Grupo B2 ao vencerem a Rep. Irlanda (5-0), com Harry Kane a desbloquear (53’ g.p.) o jogo. Os irlandeses ficaram em inferioridade na sequência do penálti e expulsão de Scales, tendo Gordon (56’) simplificado a equação, com Gallagher (58’), Bowen (76’) e Harwood-Bellis (79’) a consumarem a goleada.

Na Finlândia, a Grécia respondia à letra ao duelo de Wembley, mas o triunfo (0-2) apenas confirmaria o “play-off” de acesso à Liga A.

Ainda na Liga B, Noruega e Áustria discutiam o acesso directo à elite: Em Oslo, Haaland (23, 37’, 71’), Sorloth (41’) e Nusa (76’) arrasaram (5-0) o Cazaquistão, que baixou à Liga C. Mas o golo que decidiu o apuramento nórdico veio de Viena, onde o esloveno Adam Cerin (81’) empatou (1-1) e negou a Liga A à Áustria, permitindo a estreia dos noruegueses na Liga A.

A Macedónia do Norte, vencedora incontestável do Grupo C4, bateu (1-0) e negou a possibilidade às Ilhas Feroé de disputarem o “play-off” de promoção à Liga B, vaga ocupada pela Arménia, que venceu (1-2) na Letónia.