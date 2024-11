FPF vai investigar suspeita de lavagem de dinheiro do PCC em Portugal

Em causa está uma investigação do jornal PÚBLICO, que dá conta de tentativas de branqueamento de capitais e de financiamento criminoso também em transferências de jogadores.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu instaurar processos para averiguar eventuais ilícitos relacionados com o envolvimento de uma organização criminosa brasileira no futebol português, o PCC. Uma medida que decorre da investigação conduzida pelo jornal PÚBLICO e divulgada neste domingo.

Em causa estão suspeitas de esquemas de lavagem de dinheiro por parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma organização criminosa brasileira com dezenas de membros já instalados em Portugal e que, depois de abordagens a outros clubes, tomou conta dos destinos do Fafe, emblema da Liga 3.

Face à publicação da notícia, que denuncia financiamentos de origem criminosa não apenas em clubes, mas também em transferências de jogadores, o CD decidiu que na próxima reunião vai abrir processos na Secção Profissional e na Secção Não Profissional, com vista ao apuramento de eventuais irregularidades.