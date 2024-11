Um país inteiro ouviu-se no Alentejo no décimo aniversário da Pointlist

O Black Bass regressou a Évora e a Portalegre, entre a noite de quinta-feira e as cinco da manhã deste domingo. E reuniu algumas das mais entusiasmantes bandas do rock nacional.

Passavam poucos minutos da meia-noite de sábado quando os Cortada desocuparam finalmente o palco da Sociedade Harmonia Eborense (SHE), aberta há 175 anos em Évora. Deviam ter acabado mais cedo, só que o público não os deixava, urrava por mais uma. Eles, sem mais canções ensaiadas, desferiram pela segunda vez Chapada, uma das três músicas que têm editadas (e das oito que tocaram), agora com mais força. As cordas vocais do cantor e guitarrista Pedro Pimenta Almeida, ou Dusmond, estendidas até ao ponto de ruptura. As cordas da outra guitarra, nas mãos de Daniel Fonseca, violentadas por uma chave de fendas. A secção rítmica a segurar as pontas.