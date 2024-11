Segunda na TV: Uma lutadora, monstros americanos e Da Glória à Ruína

CINEMA

Palpitações

Nos Studios, 21h15

Na pequena e isolada cidade de Perfection, no Nevada (EUA) começam a surgir acontecimentos estranhos onde pessoas são devoradas e engolidas por gigantescas criaturas subterrâneas. No momento em que Val McKee (Kevin Bacon) e Earl Bassett (Fred Ward) decidem abandonar a cidade e procurar trabalho na cidade mais próxima, estas estranhas “palpitações” impedem-nos de sair. Sem meios para contactar o exterior, começa assim uma alucinante resistência humana para vencer estes fétidos vermes. Esta comédia de terror foi assinada por Ron Underwood em 1990 e tornou-se um clássico de culto que deu origem a várias sequelas. No elenco surgem ainda nomes como Finn Carter, Reba McEntire, Michael Gross e Ariana Richards.

Sobretudo de Noite

TVCine Edition, 23h05

Na juventude, Vera (Lola Dueñas) deu o seu filho para adopção, passando o resto da vida a tentar recuperá-lo. Cora (Ana Torrent), que nunca conseguiu engravidar, optou por cuidar de uma criança sem família. Um dia, as duas mulheres encontram-se. São ambas mães de Egoz (Manuel Egozkue), que está prestes a fazer 18 anos. Depois desse momento crucial na vida de cada um deles, nada será como antes. Estreada no Festival de Cinema de Veneza, esta primeira incursão em longa-metragem do espanhol Víctor Iriarte datada do ano passado é um drama sobre o trauma das 300 mil crianças retiradas às suas famílias de origem pelo Regime Franquista, a ditadura que operou no país entre 1939 e 1975.

A Viagem de Carol

RTP2, 23h48

Carol, uma adolescente filha de mãe espanhola e pai norte-americano, viaja pela primeira vez até Espanha, na Primavera de 1938, na companhia da mãe. Separada do pai, piloto que ela adora, a sua chegada à terra natal da mãe vai transformar toda a família. Rebelde, Carol opõe-se a todas as convenções de um mundo que lhe é desconhecido. A cumplicidade com Maruja, as lições de vida do avô, o amor por Tomiche vão abrir-lhe as portas de um universo de sentimentos adultos que farão da sua viagem uma aventura desgarrada, terna, vital e inesquecível. Um filme de 2002 realizado por Imanol Uribe.

SÉRIES

A Lutadora

RTP2, 22h01

Estreia. Lea “Mariposa” Ferrera (Madeleine Martin) é uma mãe solteira que é lutadora de boxe. Não é pelo dinheiro nem par ganhar nome, mas tem um sonho desde pequenina: quer uma chance de lutar pelo título de campeã do mundo e, claro, ganhar. Finalmente consegue uma chance, mas isso traz-lhe todo o tipo de problemas na vida. Seja no trabalho, uma investigação criminal sobre pode ter participado numa luta que foi combinada, chantagem de um criminoso, os crimes do ex-marido, querelas com o seu ex-agente, alarmes de saúde, entre muitos outros. É esta a premissa desta série, um thriller criado por Alexandra-Therese Keining em 2021 para a SVT, a televisão pública sueca.

DOCUMENTÁRIO

American Monster

Max, streaming

Estreia. Este docu-drama, uma criação de Bruce Kennedy, olha para as vidas duplas que assassinos em série vivem, com famílias, trabalhos, amigos e vizinhos normais quando não estão a matar. Esta 12.ª época, que foi para o ar em Junho no ID, começa com a história de um pai que mata a mãe em frente à filha de cinco anos.

REALITY SHOW

Da Glória à Ruína

SIC Radical, 22h22

Com apresentação de Greg James, este reality show do Channel 4 junta 16 concorrentes num edifício que fica no meio de Londres. Ao início, têm de decidir dividir-se entre dois grupos, os que mandam, que ficam a viver na penthouse no último andar, e os outros, que ficam a viver na cave e a trabalhar para quem está em cima, a completar tarefas. Ao fim de cada dois episódios, há mandadores que são expulsos e membros do outro grupo que ascendem, chegando sempre novos trabalhadores para os substituir.

DESPORTO

Liga das Nações: Croácia x Portugal

RTP1, 19h36

Directo. No fim da fase de grupos, a selecção portuguesa ruma até à Croácia já apurada para os quartos de final.